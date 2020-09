Covid: 2700 test in 24 ore, 47 nuovi casi, 6 in intensiva

(ANSA) - GENOVA, 02 SET - Sono stati 2678 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Liguria. L'attività ha scoperto 47 nuovi casi di Covid 19: 45 in persone con sintomi e due sono stati riscontrati con attività di screening. I positivi sono in totale 1636, 31 più di ieri. Gli ospedalizzati sono 42, 2 meno di ieri, ma in terapia intensiva ce ne sono 6, uno in più rispetto alle precedenti 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 563 persone, 47 più di ieri, mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 1611, 129 più di ieri. Non ci sono stati decessi: il numero da inizio pandemia è di 1571.

I nuovi positivi sono stati riscontrati 27 nello Spezzino dove c'è stato un focolaio a Spezia nella comunità sudamericana: 5 sono accessi in ospedale, 12 contatti di casi conclamati e 10 scoperti con screening. Nella Asl 3 di Genova i positivi sono 17: quattro sono accessi in ospedale, uno è in una rsa, 2 sono rientri da altre regioni, 6 i contatti di caso e 4 rilevati da attività di screening. Nell'Imperiese e nel Savonese i nuovi positivi sono rispettivamente 2 e 1.

Complessivamente i 1636 positivi in Liguria sono così distribuiti: 198 nel Savonese, 251 nello Spezzino, 83 nell'Imperiese, 881 nella provincia di Genova, 83 sono residenti fuori regione o all'estero e 140 in attesa di verificsa (ANSA).