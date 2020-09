A 108 anni batte il covid, festa in rsa di Genova per Amelia

(ANSA) - GENOVA, 02 SET - Ha compiuto 108 anni il 30 giugno, ha sconfitto il covid e dopo diversi tamponi che continuavano a segnalare una lieve infezione ora che ha piegato anche il virus finalmente si è potuta tenere una gran festa per lei nella rsa Valpolcevera di Genova, in cui risiede da quando ha festeggiato il traguardo dei 100. La storia di Amelia viene raccontata oggi dal Giornale, nell'edizione del Piemonte e della Liguria. Il gestore della residenza Ubaldo Borchi svela che ad ogni compleanno si è cercato di esaudire la richiesta di regali 'speciali' di Amelia. "Abbiamo assecondato ogni suo volere - racconta - come quel compleanno dei 103, quando aveva chiesto di salire in moto e fare un giro per Pontedecimo o quello dei 105, quando per regalo aveva voluto fare un giro di trattore. Fino ad arrivare ai 106 quando alla residenza è andato il sindaco Marco Bucci a farle gli auguri e imboccarla per mangiare la torta". Il traguardo più incredibile è però quello di quest'anno: Amelia ha piegato anche il Covid. Classe 1912, la signora guidava l'auto, andava in moto, le vacanze le faceva in America. Laureata in Medicina, ostetrica e ginecologa, ha fatto nascere oltre 4.000 bambini. Lei stessa ha avuto cinque figli, rimpiangendo solo il fatto di essere loro sopravvissuta. Ama il ballo e finché ha potuto è andata nella sua casa di Chianciano dove incontrava spesso le sue amiche più care, tra cui le allora giovanissime Orietta Berti e Gigliola Cinquetti. Il suo segreto? La cura di sé, la dieta mediterranea e la semplicità. "Sono Amelia...", si presenta a chiunque vada a farle visita. Amelia, la nonna d'Italia che a 108 anni è più forte anche del Covid, conclude il Giornale. (ANSA).