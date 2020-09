Salvini contestato a Savona, gli gridano 'buffone'

Un gruppo di persone ha manifestato contro Matteo Salvini con slogan e cartelli durante una iniziativa elettore della Lega. I contestatori hanno esposto cartelli con scritto "Chi vota lega non capisce una s..." ed hanno gridato 'Buffone, buffone" e "Restituisci i soldi", riferendosi ai 49 milioni ottenuti dalla Lega come rimborsi elettorali grazie a bilanci non trasparenti all'epoca della gestione del leader Umberto Bossi e dell'ex tesoriere Francesco Belsito.

"Noi siamo la testimonianza che la battaglia culturale è già vinta, perché i sostenitori della Lega se qui ci fosse a parlare uno che non la pensa come loro non sarebbero in piazza, ma a casa o a lavorare", ha detto Salvini. Il leader della Lega ha aggiunto: "Vedete perché è importante la scuola? Perché altrimenti i nostri giovani diventano come quelli lì", ha detto riferendosi ai manifestanti, che sono stati tenuti a distanza dal palco da un cordone di poliziotti. (ANSA).