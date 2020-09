Covid: in isolamento domiciliare esce da casa, denunciata

(ANSA) - SAVONA, 01 SET - I poliziotti delle 'Volanti' hanno denunciato una trentenne con l'accusa di essersi allontanata dalla propria abitazione durante il periodo di "isolamento" domiciliare obbligatorio imposto dalla ASL savonese per prevenire contagi covid.

Gli agenti, nel corso dei controlli per verificare il rispetto della normativa sul contenimento dell'epidemia, hanno appurato che la donna non sarebbe dovuta uscire di casa, comportamento che ha fatto scattare la segnalazione. La donna è stata ricondotta nella propria abitazione. (ANSA).