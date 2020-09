Covid: 19 nuovi casi, crescono ospedalizzati, 5 in intensiva

(ANSA) - GENOVA, 01 SET - Sono 19 i nuovi casi di persone infettate dal covid 19. Sono emersi da 1721 test compiuti nelle ultime 24 ore. I positivi sono complessivamente 1605. Crescono gli ospedalizzati: sono 44 di cui 5 in terapia intensiva. I ricoveri sono cresciuti di 5 unità rispetto a ieri. Non ci sono stati decessi: il numero dei morti da inizio pandemia è di 1571.

I soggetti in sorveglianza attiva sono 1482. Quelli in isolamento ci sono 516 persone, 14 più di ieri Dei nuovi positivi 12 sono stati rilevati dalla Asl 5 della Spezia: 8 sono contatti di caso conclamato e 4 scoperti con attività di screening. Tre sono quelli accertati dalla Asl 2 di Savona (uno è un rientro dall'estero), due sono rispettivamente nelle Asl 1 e 3 di Imperia e Genova. (ANSA).