Regionali: Liguria, in totale 10 i candidati alla presidenza

Sono alla fine 10 in totale i candidati alla presidenza della Regione Liguria in occasione delle elezioni regionali in programma il 20 e 21 settembre 2020 e 18 complessivamente le liste che sostengono i candidati: 17 in provincia di Imperia, 15 in provincia di Savona,16 in provincia di Genova e 16 in provincia della Spezia. Lo comunica la Regione Liguria.

I candidati presidenti, secondo l'ordine di sorteggio della Corte d'Appello sono:

- Carlo Carpi nato a Genova l'8/04/1983

- Ferruccio Sansa nato a Savona il 9/09/1968

- Marika Cassimatis nata a Monte Carlo (Monaco) il 23/01/1962

- Giovanni Toti nato a Viareggio (LU) il 7/09/1968

- Davide Visigalli nato a Milano il 18/01/1980

- Giacomo Chiappori nato a Imperia il 3/10/1953

- Riccardo Benetti nato a Carmagnola (TO) il 9/06/1968

- Aristide Fausto Massardo nato a Genova il 16/03/1954

- Alice Salvatore nata a Genova il 18/04/1982

- Gaetano Russo nato alla Spezia il 28/03/1941

Le liste provinciali sono: lista Carlo Carpi- Graf, lista Ferruccio Sansa presidente, Europa Verde Demos democrazia solidale centro democratico, Sansa presidente Partito Democratico Articolo Uno, Linea Condivisa - Sinistra per Sansa, Movimento 5 Stelle, Base Costituzionale - Marika Cassimatis, lista Giorgia Meloni per Toti Fratelli d'Italia, Liguria Udc, lista Forza Italia Berlusconi - Liguria Popolare, Lega Liguria Slvini, Cambiamo con Toti presidente, Riconquistare l'Italia, Grande Liguria Chiappori presidente, Massardo presidente - Psi - +Europa - Italia Viva, lista Alice Salvatore il Buonsenso, il Popolo della famiglia no gender nelle scuole, Ora rispetto per tutti gli animali. (ANSA).