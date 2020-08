Operaio buca tubo, 50 palazzi a secco

Una cinquantina di palazzi in via San Quirico, a Bolzaneto, è a secco a causa di una perdita dalla rete idrica. A causare il guasto sarebbe stato un operaio che durante i lavori di rifacimento a un'area di rifornimento ha bucato un grosso tubo con una trivella. La pressione ha provocato una grossa colonna di acqua. Sul posto stanno operando i tecnici di Iren per riparare il danno. I vigili urbani hanno chiuso la strada per permettere le operazioni. Il guasto dovrebbe essere riparato nella notte e nel frattempo è stata messa a disposizione una autobotte. Domenica scorsa erano rimasti a secco i quartieri Lagaccio, Oregina e Dinegro per una grossa perdita alla rete. (ANSA).