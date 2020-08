Incendio in palazzo centro storico

(ANSA) - GENOVA, 31 AGO - Un incendio è divampato questa mattina in un appartamento in vi San Bernardo, nel centro storico di Genova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Non ci sono stati feriti ma l'edificio è stato evacuato per precauzione. I pompieri sono dovuti arrivare a piedi visto le strade strette. La colonna di fumo nero è stata vista anche dal porto antico e da Dinegro. (ANSA).