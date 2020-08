Litiga col convivente e lo accoltella

(ANSA) - VALLEBONA, 31 AGO - Hanno litigato fino alle 3 del mattino poi lei ha tirato fuori un coltello e gliel'ha piantato nel torace. L'uomo, 41 anni, è stato operato all'ospedale San Martino di Genova e è in prognosi riservata. La donna è stata arrestata per tentato omicidio. E successo nell'Imperiese. A chiamare i carabinieri sono stati i vicini di casa della coppia che hanno sentito le urla. I militari sono subito intervenuti e hanno trovato l'uomo, ferito ma cosciente, seduto sulle scale della palazzina. E' stato immediatamente soccorso e trasferito in elicottero al San Martino. Eseguiti gli accertamenti tecnici sul luogo del reato i Carabinieri hanno trasferito la donna al carcere di Genova Pontedecimo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.