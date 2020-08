Samp, Celta può alzare offerta Murillo

(ANSA) - GENOVA, 30 AGO - Il Celta Vigo è pronto a rilanciare a inizio settimana per il difensore della Sampdoria Jeison Murillo. In prestito nel club spagnolo nella scorsa stagione, il colombiano è tornato ad allenarsi con i blucerchiati: l'idea della dirigenza è quella di cederlo ma servono almeno 12 milioni, quelli che la Samp ha versato al Valencia. Il Celta aveva proposto un prestito oneroso più obbligo di riscatto per un totale di 10 milioni. Adesso potrebbe alzare l'offerta cercando di arrivare alla cifra richiesta dalla società ligure.

Intanto, mercoledì ci potrebbe essere l'incontro tra l'agente di Gaston Ramirez e gli uomini mercato doriani: il sudamericano va in scadenza nel giugno 2021, la Samp vuole rinnovare ma rinegoziando l'ingaggio e intanto dall'Arabia tentano Ramirez con un ricchissimo quadriennale. (ANSA).