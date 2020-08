Pioggia forte ma nessun danno

(ANSA) - GENOVA, 30 AGO - Durante la notte si sono verificate piogge costanti, soprattutto sul centro levante e in particolare nello spezzino a Brugnato (58 mm in 6 ore), Sesta Godano (55 mm in 6 ore) con celle temporalesche anche intense ma non strutturate: gli scrosci sono stati brevi. Nel complesso dall'inizio dell'allerta sono caduti oltre 250 mm di pioggia nelle località più colpite, alle spalle di Genova. Il passaggio del fronte è avvenuto con deboli precipitazioni diffuse e il calo di qualche grado delle temperature e dell'umidità. Per oggi su tutta la Liguria permangono condizioni di variabilità e instabilità. Il libeccio sta entrando sul ponente della Liguria e farà sentire i suoi effetti anche sul moto ondoso, già cresciuto fino ad agitato. Il picco è previsto dal pomeriggio fino alla notte. Ancora presenti questa mattina raffiche di scirocco (116 km Fontanafresca) e 112 a Casoni di Suvero (Zignago). Per quanto riguarda le conseguenze del maltempo, da segnalare solo uno smottamento su strada comunale a Montebruno (frazione Sottoripa). (ANSA).