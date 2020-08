Calcio: Spezia, domani il raduno, si cerca conferma Scuffet

(ANSA) - LA SPEZIA, 30 AGO - Scatta ufficialmente l'avventura del nuovo Spezia in serie A: domani in giornata previsto il raduno a cui seguiranno i primi allenamenti nei prossimi giorni. E' andato via Guido Angelozzi che ha risolto il contratto, mentre nelle prossime ore è attesa ufficialità di Mauro Meluso che sarà il regista del mercato degli aquilotti.

Oggi ha risolto l'intesa che lo legava al Lecce e dunque è pronto per mettere a segno i primi colpi. Una delle priorità è sicuramente la conferma del portiere Simone Scuffet, protagonista nel campionato trionfale dei liguri in serie B.

L'Udinese che detiene la proprietà del cartellino chiede almeno tre milioni, lo Spezia potrebbe arrivare al massimo intorno ai 2 milioni per trattenere il giocatore. (ANSA).