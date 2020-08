53 nuovi Covid-positivi, 33 in ospedale

(ANSA) - GENOVA, 30 AGO - Sono 53 i nuovi casi positivi al Covid in Liguria. Lo comunica Regione Liguria in base ai dati flusso inviati da Alisa al Ministero. Di questi, 34 cono contatti di casi accertati, 4 sono rientrati dall'estero o da fuori regione, 15 sono stati individuati grazie agli screening.

I test tampone effettuati sono stati 1756 in più. Aumentano gli ospedalizzati: sono 33, uno dei quali è in terapia intensiva. 13 sono i pazienti in isolamenti domiciliare mentre in sorveglianza attiva ci sono 1.386 persone (ANSA).