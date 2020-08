Perde controllo moto e cade, gravissimo ragazzo di 23 anni

Grave incidente all'alba a Genova in via Milano nel quartiere Dinegro. Un ragazzo di 23 anni ha perso il controllo della sua moto ed è finito a terra. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Policlinico San Martino. E' in gravi condizioni. Gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale stanno ricostruendo la dinamica di quanto successo e stanno visionando le telecamere della zona per vedere se ci siano altri mezzi coinvolti.(ANSA).