Maltempo:allerta Liguria,in val Polcevera rovesci fino 98 mm

(ANSA) - GENOVA, 29 AGO - In Liguria sotto allerta arancione dalle 6 di oggi per temporali nel centro e nel levante, dopo un forte temporale in alta Val d'Aveto attorno alle 10, con una intensità massima oraria registrata a Cabanne di Rezzoaglio di 57,2 mm/1ora, la linea temporalesca si è portata in tarda mattinata verso il centro della regione, estendendosi dalla costa della Genova ponentina sino alla Valle Scrivia. Le precipitazioni sono di intensità tra forte e molto forte, con intensa fulminazione. E' quando si apprende dall'agenzia regionale Arpal. La struttura temporalesca più intensa è quindi risalita lungo la Valpolcevera, per scaricare i rovesci più intensi sopra Campomorone, arrivando ai 98 mm/1h con un picco di 18,6mm/5 minuti.

Per via delle piogge intense e temporalesche, Arpal segnala la possibilità di risposte improvvise e repentine del reticolo idrografico minore, allagamenti di aree depresse in ambito urbano, rigurgito di reti fognarie e raccomanda di prestare attenzione ai rii minori. Segnala poi un rinforzo dei venti sino a forte, in particolare associati ai rovesci di pioggia più intensi. (ANSA).