Mafia: Morra,useremo beni confiscati per attività scolastica

"Stiamo lavorando per mettere a disposizione della comunità scolastica dei luoghi i beni sequestrati e confiscati per fare svolgere attività didattica.

Luoghi all'aperto, ma anche al chiuso, che erano riferibili alla criminalità mafiosa". Lo ha anticipato il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra, a margine di un incontro a Genova con Ferruccio Sansa, candidato alla presidenza della Regione Liguria per la coalizione centrosinistra-M5s. Il presidente avrebbe dovuto partecipare a una passeggiata della legalità tra i beni confiscati alla mafia nel centro di Genova, rimandata per l'allerta meteo odierna. L'incontro, comunque, è stato l'occasione per ribadire la centralità dei temi del contrasto alle mafie. "Noi abbiamo 20 consigli regionali - ha spiegato Morra - ma di questi solamente dieci si sono dotati, negli anni, di commissioni di inchiesta sui fenomeni i mafiosi, e questo significa che la percezione del fenomeno è ancora poco rilevante".

Una posizione condivisa dal candidato, Ferruccio Sansa, che si è impegnato a istituire, nel caso di elezione, un assessorato alle politiche antimafia: "La nostra candidatura è nata per contrastare fenomeni, come quello della mafia che in Liguria sono molto presenti - ha detto -. Le nostre battaglie sono quelle contro il cemento, contro quei luoghi, come alcuni porticcioli, dove la mafia ha investito molto, o al fenomeno delle slot machine, che le mafie usano per radicasi sul territorio. Noi dobbiamo controllare il territorio, in modo penetrante, per contrastare le infiltrazioni". (ANSA).