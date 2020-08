Bimba caduta: Gaslini, non evidenziate nuove lesioni

(ANSA) - GENOVA, 28 AGO - La direzione sanitaria dell'istituto Gaslini informa che la bimba di 4 anni di nazionalità albanese ricoverata al reparto di terapia intensiva dopo la caduta da un balcone al terzo piano di un edificio a Sestri Levante "permane in condizioni cliniche gravi, ma stabili". "Gli ultimi esami radiologici non hanno evidenziato nuove lesioni. La piccola e' ancora in sedazione farmacologica profonda e intubata - aggiunge il Gaslini -. Prosegue il neuromonitoraggio intensivo. La prognosi rimane riservata.

Seguiranno comunicazioni solo in caso di variazioni significative". (ANSA).