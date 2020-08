Appartamento a fuoco a Molassana

(ANSA) - GENOVA, 28 AGO - Incendio ieri sera in via Sertoli, a Molassana in Valbisagno. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un appartamento. I vigili del fuoco sono intervenuti con cinque squadre e sono state sfollatee circa 52 famiglie per le operazioni di spegnimento. Non ci sono stati feriti. Non si esclude l'ipotesi dolosa. Indaga la polizia.

(ANSA).