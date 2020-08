S.Margherita e Anpi ricordano partigiani

(ANSA) - GENOVA, 27 AGO - Questa mattina l'Amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure e i rappresentanti dell'Anpi Santa Margherita Ligure-Portofino hanno ricordato, nel cimitero urbano di via Dogali, il partigiano Silvio Solimano 'Berto', medaglia d'oro al valor militare alla memoria, caduto in Val d'Aveto il 27 agosto 1944. È stata anche l'occasione per commemorare gli altri partigiani sammargheritesi, con un momento di raccoglimento di fronte alla cappella di Orazio Esposito e Alessandro Cavanna, due dei 59 martiri del Turchino, il cui eccidio risale al 19 maggio 1944. (ANSA).