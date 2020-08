Sviene in strada, aveva droga in slip

(ANSA) - GENOVA, 26 AGO - Perde i sensi per strada per un malore e dopo essere stato soccorso gli trovano la droga nascosta negli slip. E' stato così denunciato un uomo di 38 anni del Senegal. L'uomo è svenuto in via San Lorenzo ed è stato trasferito dal 118 all'ospedale Galliera dove nel corso della visita i medici gli hanno trovato 13 dosi di hashish pronte per lo spaccio. I sanitari hanno così chiamato i carabinieri che hanno denunciato il pusher. (ANSA).