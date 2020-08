Liguria, 41 nuovi casi positivi

(ANSA) - GENOVA, 26 AGO - Sono 41 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero e resi noti dalla Regione.

Quattro casi si riferiscono a rientri da viaggi all'estero, altri 4 di rientro da altre regioni italiane, 14 sono contatti di casi già conosciuti, 5 sono pazienti di Rsa e gli altri sono risultati da attività di screening. Non ci sono stati decessi.

23 sono i pazienti ricoverati in ospedale, nessuno dei quali in terapia intensiva. 28 pazienti sono in isolamento domiciliare e 1.357 in sorveglianza attiva. (ANSA).