Evacuata palazzina, rogo in appartamento

(ANSA) - GENOVA, 26 AGO - Incendio questo pomeriggio a Marzano, frazione di Torriglia nell'entroterra genovese. Un appartamento all'ultimo piano di una palazzina è andato a fuoco, per cause ancora da chiarire. Sul posto sono arrivate quattro squadre dei vigili del fuoco. Gli abitanti degli appartamenti dei tre piani sono stati evacuati per precauzione. Non si registrano feriti o intossicati. (ANSA).