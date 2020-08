Rubati gioielli per 15 mila euro

(ANSA) - GENOVA, 25 AGO - Doppio furto in abitazione nei giorni scorsi a Sestri Levante e a Ronco Scrivia su cui indagano i carabinieri. Nel primo episodio è stata presa di mira una seconda casa da cui sono stati portati via gioielli per un valore di 15 mila euro. Secondo quanto ricostruito dai militari, i ladri sono riusciti a entrare senza lasciare segni di effrazione, forse usando una chiave bulgara, e hanno razziato i monili in oro. A Ronco Scrivia, invece, i ladri hanno tagliato la recinzione esterna che delimita il giardino e dopo aver rotto i vetri di una finestra al piano rialzato sono entrati in casa.

Con un flessibile i topi d'appartamento hanno aperto una cassaforte in camera da letto da dove hanno portato via alcuni oggetti in oro, un carnet di assegni, due passaporti, una tessera postepay e 400 euro. Il danno patito ammonta a circa 1.500 euro. (ANSA).