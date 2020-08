Maran a un passo dal Genoa

(ANSA) - GENOVA, 25 AGO - Rolando Maran è ad un passo dalla panchina del Genoa per la prossima stagione. Il tecnico trentino è il prescelto per sostituire Davide Nicola, il cui contratto è stato rinnovato automaticamente grazie alla salvezza conquistata, dopo che Vincenzo Italiano, candidato numero per la dirigenza del Grifone non è stato liberato dallo Spezia.

Già in passato Rolando Maran era stato vicino al Genoa senza però che il matrimonio andasse in porto. L'ex allenatore di Chievo e Cagliari dovrà prima risolvere il contratto che lo lega al Cagliari con scadenza nel 2022 e allo stesso tempo il Genoa dovrà risolvere il contratto con Nicola, scadenza giugno 2021.

Il neo tecnico, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe comunque già arrivato in città in attesa di firmare un contratto biennale. Si attende dunque solo l'ufficialità da parte del club rossoblù che da domani, dopo i due giorni di visite e tamponi ieri e oggi per i giocatori, inizierà la nuova stagione. (ANSA).