Incendio brucia bosco nello spezzino

(ANSA) - GENOVA, 25 AGO - I Vigili del Fuoco della Spezia sono intervenuti nel pomeriggio per un incendio boschivo sviluppatosi sopra Brugnato, vicino al santuario Nostra Signora dell'Ulivo. L'allarme è stato dato da alcuni tecnici dell'Enel che hanno notato del fumo alzarsi dalla vegetazione.

La sala operativa dei Vigili del Fuoco ha immediatamente inviato sul posto la squadra del distaccamento di Brugnato e la squadra 'boschiva' dei Vigili del Fuoco, preposta unicamente agli incendi di vegetazione che opera durante il periodo estivo nello spezzino. Contemporaneamente la sala operativa del 115 ha allertato il referente AIB che coordina le varie squadre di volontari antincendio boschivo che ha messo in campo 23 volontari. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero regionale che ha effettuato 39 lanci da 500 litri l'uno. Dopo 4 ore di lavoro l'incendio era sotto controllo ma le operazioni di bonifica sono tuttora in corso e si protrarrano tutta notte. In totale è andata distrutta una superficie di circa 1,5 ettari di bosco (ANSA).