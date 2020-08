Covid, 12 casi in più, 24 in ospedale

(ANSA) - GENOVA, 25 AGO - Sono 12 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero resi noti da Regione Liguria, su un totale di 1562 nuovi test tampone. Di questi nuovi casi, due sono cittadini rientrati da un viaggio all'estero, 4 sono accessi all'ospedale mentre il resto sono contati di casi accertati. I pazienti ricoverati sono 24, due in più rispetto a ieri ma nessuno è in terapia intensiva. Non sono segnalati decessi. I soggetti in sorveglianza attiva sono 1.267. (ANSA).