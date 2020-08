Coronavirus: 26 contagi in Liguria, terapie intensive vuote

Sono 26 i nuovi contagiati da covid nelle ultime 24 ore in Liguria. Non è stato registrato alcun nuovo decesso e il totale di vittime causate dall'epidemia resta fermo a 1.571 persone. Si sono poi svuotate del tutto le terapie intensive con pazienti covid in regione, mentre salgono da 19 a 22 i pazienti ricoverati. E' quanto emerge dal flusso di dati tra Alisa e il ministero diffuso nel bollettino della Regione. I tamponi effettuati sono stati 1.039.

I nuovi malati covid sono ripartiti tra l'Asl savonese (2), quella genovese (12) e quella spezzina. Su 26 totali, 16 sono contatti di casi confermati, 3 rientri da viaggi all'estero e 2 da altre regioni. (ANSA).