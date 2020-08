Ritrovata in ospedale a Marsiglia 18enne imperiese scomparsa

E' stata ritrovata in ospedale a Marsiglia in Francia, è viva e sta bene, anche se in forte stato confusionale, la diciottenne imperiese di origine romena, Ruxandra Alexandru, scomparsa lo scorso 11 agosto. Nel tentativo di ritrovarla la madre nei giorni scorsi aveva anche fatto un appello tramite 'Chi l'ha visto?' su Rai Tre. "I medici dicono che la ragazza è stata trovata, per strada, in stato confusionale - spiega la madre della giovane, Magdalena Stan - ma non sappiamo come sia finita laggiù e cosa sia successo.

Fisicamente sta abbastanza bene, ma psichicamente no. Non parla o dice frasi sconnesse e me la fanno vedere per pochi minuti".

Ruxandra è stata promossa a pieni voti al quarto anno del Liceo Artistico di Imperia, all'università vorrebbe studiare psicologia e poi neuroscienze. E' una ragazza seria e volenterosa, suona il piano, avvertiva sempre in caso di ritardo. Ultimamente però sembrava diversa: "E' dimagrita, è cambiata - prosegue Magdalena - e non sappiamo cosa le sia accaduto, perché si sia allontanata e come sia arrivata a Marsiglia". "Non ho soldi per stare qui a Marsiglia, i medici dicono che non sarà breve - conclude -. Lancio un appello all'Asl o ai carabinieri, a cui avevo denunciato la scomparsa, affinché si attivino per riportare Ruxandra in Italia e venga fatta luce sulla vicenda". (ANSA).