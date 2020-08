Incidenti: auto contro muro nel genovese, 4 ragazzi feriti

Incidente stradale la scorsa notte a Fontanigorda, in Val Trebbia, nell'entroterra genovese. Una macchina con a bordo cinque giovani è andata a sbattere contro un muro dopo una curva. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. In quattro, tra i 20 e i 25 anni, sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova. Il quinto passeggero non ha avuto bisogno di cure. I carabinieri indagano sulle cause dell'incidente.(ANSA).