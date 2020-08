Guasto alla rete idrica, tre quartieri a secco a Genova

Un guasto alla conduttura idrica della rete in via Bianco, al quartiere del Lagaccio a Genova, sta creando pesanti disagi ai residenti rimasti senz'acqua da ieri sera: sono circa 20mila le persone coinvolte. Sono state messe a disposizione tre autobotti e sul posto sono intervenute anche squadre della protezione civile, che assistono anziani e disabili nell'approvvigionamento d'acqua. Sui social cresce però la rabbia dei residenti che ritengono la soluzione "insufficiente". I tecnici di iReti sono al lavoro per riparare il danno, si prevede entro fine giornata. Al momento sono tre i quartieri all'asciutto: San Teodoro, Oregina e il Lagaccio. Le tre autobotti sono state sistemate in Largo San Francesco da Paola, in via Lugo e ponte Don Acciai. (ANSA).