Deltaplanista disperso nello spezzino, in corso ricerche vf

Nello spezzino sono in corso le ricerche di un deltaplanista che era partito in volo con alcuni amici ma non è arrivato con il resto del gruppo. L'uomo, originario di Pignone in val di Vara, è disperso tra la val di Vara e la riviera delle Cinque Terre. Era partito con gli amici dal piccolo campo volo di Borghetto, il gruppo ha sorvolato quindi i Bardelloni per arrivare fino alle 5 Terre ma l'uomo è stato perso di vista. Le ricerche sono condotte dai vigili del fuoco, inizialmente con l'elicottero drago, ora con i droni i dotazione. E' stata la moglie a dare l'allarme. (ANSA).