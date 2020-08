Coronavirus: in Liguria 28 nuovi contagi, nessun decesso

Sono stati 28 i nuovi contagiati da covid nelle ultime 24 ore in Liguria, mentre non è stato registrato alcun nuovo decesso, con un totale di vittime per l'epidemia fermo a 1.571. E' quanto emerge dal flusso di dati tra Alisa e il ministero diffuso nel bollettino della Regione. I tamponi effettuati sono stati 1.537. Resta solo una persona in terapia intensiva, mentre sono ancora 19, come ieri, i pazienti ricoverati.

Tra i nuovi positivi due sono dell'Asl 1 imperiese (1 contatto caso confermato e 1 segnalazione da Dipartimento prevenzione), 2 sono dell'Asl 2 savonese con un link alla grigliata di inizio agosto. 12 i contagiati nell'Asl 3 del genovese (9 contatto di caso confermato e 3 segnalazione dipartimento prevenzione) e infine 12 dell'Asl 5 spezzina (1 rientro viaggio estero, 8 contatti di caso confermato e 3 per segnalazione del dipartimento prevenzione). La suddivisione in Asl riguarda la sede dei laboratori dove è stato refertato il tampone. (ANSA).