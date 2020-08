Truffe on line, denunciate 3 persone

(ANSA) - GENOVA, 22 AGO - I carabinieri hanno denunciato tre persone accusate di avere truffato via web due diverse persone a Genova e a Santa Margherita. Nel primo caso, un uomo di 51 anni ha acquistato per mille euro un pc mai recapitato. A raggirarlo sono state una donna di 32 anni, romena, e un giovane di 23 anni del Bangladesh. Nel secondo episodio, un uomo di 52 anni, italiano, ha raggirato un anziano dello Sri Lanka facendogli sottoscrivere una falsa polizza assicurativa per 400 euro.

