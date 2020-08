Torna a casa, ladro la spintona

(ANSA) - GENOVA, 22 AGO - Si è ritrovata il ladro davanti appena rientrata a casa che l'ha spinta con forza per scappare.

E' successo ieri pomeriggio in via Nicolò D'Aste, a Sampierdarena. La ragazza ha subito chiamato la polizia. Sul posto sono intervenute le volanti e gli esperti della scientifica. La ragazza ha descritto l'uomo: si tratterebbe di una persona proveniente probabilmente dall'Est europeo, con maglia e pantaloncini neri e alto circa un metro e 75. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. (ANSA).