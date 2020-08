Samp, tesoretto cessione Colley Murillo

(ANSA) - GENOVA, 22 AGO - Un tesoretto da quasi 30 milioni per la Sampdoria in arrivo dalle cessioni di Omar Colley e Jeison Murillo: la prossima settimana si dovrebbe decidere il destino dei due difensori che saluteranno molto probabilmente Genova. Il primo andrà in Premier League dove il Southampton è pronta ad offrire 16 milioni più bonus, ma il giocatore del Gambia piace anche a West Ham e West Bromwich. Murillo è sempre più vicino al Real Sociedad che offrirebbe 12 milioni per il cartellino ma il Celta Vigo dove ha giocato il colombiano nell'ultima stagione ha rilanciato con un prestito oneroso da 1 milione più obbligo di riscatto a fine stagione a 12 milioni.

