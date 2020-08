Salgono a 31 nuovi casi Covid

(ANSA) - GENOVA, 22 AGO - Salgono a 34 i nuovi casi Covid-positivi in Liguria a fronte di 1.818 tamponi eseguiti. Lo si apprende dai dati flusso Alisa-Ministero della Salute diffusi da Regione Liguria. I pazienti positivi sono stati individuati in una struttura sociosanitaria della Asl2, e come contatti di casi confermati oltre che su segnalazione del dipartimenti di prevenzione. Nessun decesso viene segnalato. I pazienti ospedalizzati sono 19, uno dei quali ancora in terapia intensiva mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 1.351. (ANSA).