Incendio in Ecopunto centro storico

(ANSA) - GENOVA, 22 AGO - Incendio nella notte dentro un Ecopunto dell'Amiu in piazzetta Tavarone, nel centro storico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'intervento ha richiesto diverse ore di lavoro per la presenza di una bombola di Gpl lasciata incautamente all'interno del punto raccolta.

Dopo la bonifica sono state avviate le indagini per risalire alle cause dell'incendio. (ANSA).