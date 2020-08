E-distribuzione potenzia rete green port

(ANSA) - GENOVA, 21 AGO - E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione in uso per l'elettrificazione delle banchine del porto della Spezia, , conferma che è in corso di realizzazione il nuovo allaccio in media tensione da 9,9 MW richiesto per la realizzazione del green port e che la rete elettrica di E-Distribuzione "è idonea a ulteriori sviluppi connessi allo scenario dei porti verdi e a eventuali nuove richieste di allacci, per rendere disponibile ulteriore potenza". Lo rende noto la società. Proprio in quest'ottica, la società ha avviato i lavori per la realizzazione di una nuova Cabina Primaria e iniziato un processo di potenziamento e razionalizzazione della rete di media tensione in quelle già esistenti e limitrofe all'area portuale. "La società - conclude la nota - è costantemente in contatto con i referenti dell'Autorità Portuale spezzina e disponibile a sviluppare ulteriormente il progetto green port per rendere il porto di La Spezia sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale". (ANSA).