Da stasera controlli movida e disco

(ANSA) - GENOVA, 21 AGO - Il prefetto di Genova Carmen Perrotta, su indicazione del Viminale, ha presieduto stamani una riunione tecnica con i vertici delle forze dell'ordine per definire le modalità dei controlli per il rispetto dell'ordinanza del ministero del Salute che prevede il divieto di ballo nelle discoteche di tutto il Paese e l'obbligo di mascherina dalle 18 alle 6 del mattino dove non si possa garantire la distanza di un metro. Le prime sanzioni per chi non si attiene alle regole anticontagio scatteranno da stasera. Le forze dell'ordine decideranno come procedere a seconda della gravità della situazione di assembramento. Molta attenzione anche agli assembramenti anche spontanei in spiaggia e in centro città. (ANSA).