Atp, steward a bordo per norme antiCovid

(ANSA) - GENOVA, 21 AGO - Steward al lavoro sulla linea 82 tra Santa Margherita Ligure e Portofino: una decisione di Atp Esercizio per mantenere il rispetto delle norme anti Covid. Così il personale di una società specializzata salirà a bordo del bus o lavorerà alle fermate per informare i passeggeri delle norme su distanziamento, mascherina obbligatoria, marcatura dei posti la mancata vendita di biglietti a bordo, il divieto di accedere all'area di prossimità con l'autista e anche le modalità con cui quotidianamente viene effettuata la sanificazione dei mezzi. "Il personale che ha l'incarico parla l'inglese e sono soprattutto gli stranieri i più interessati a conoscere le normative, visto che gli Italiani ne sono in gran parte già a conoscenza" dice Andrea Geminiani, coordinatore generale di Atp. L'attività in corso continuerà sicuramente fino a inizio settembre e "sarà estesa anche alle altre linee considerata a forte valenza turistica come le linee 4, 5 e 98 tra Casarza, Sestri Levante, Lavagna e Chiavari, e quelle tra Camogli-Recco e Genova Brignole" (ANSA).