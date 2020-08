Truffano anziana, denunciati 2 ragazzi

(ANSA) - SPOTORNO, 20 AGO - Due ragazzi di 23 e 24 anni sono stati denunciati perché hanno tentato di truffare un'anziana con il trucco del 'falso avvocato'. I due avevano tentato di far credere alla donna che il figlio aveva causato un grave incidente stradale e che, per evitare che andasse in carcere, doveva versare la somma di 5 mila euro. L'anziana ha così consegnato al falso avvocato tutti i risparmi che aveva in casa, per un totale di 3 mila euro. Ma quando il figlio le ha telefonato, la donna si è risolta a andare dai carabinieri che, grazie alle videocamere di sorveglianza, hanno individuato i due. Dopo un lungo e complesso lavoro di controlli incrociati tra le banche dati delle forze di polizia, hanno stilato una lista di potenziali sospettati che ha portato alla fine a individuare i due autori della truffa che sono stati denunciati.

(ANSA).