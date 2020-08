Muore a 75 anni cadendo con motocarro

(ANSA) - IMPERIA, 20 AGO - Un uomo di 75 anni, dato per disperso ieri dal figlio, è stato trovato morto nel pomeriggio in un terrazzamento in località Montegrazie, a Imperia, dopo essere precipitato col motocarro. L'incidente sarebbe avvenuto ieri anche se accertamenti sono in corso per ricostruirne la dinamica. Sul posto sono presenti carabinieri e vigili del fuoco. I soccorritori si sono accorti del motocarro, quando su indicazione dei familiari hanno iniziato a perlustrare la zona battuta dall'anziano. Hanno visto alcuni roveti schiacciati e al di sotto c'era il mezzo. (ANSA).