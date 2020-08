Coronavirus: 31 nuovi contagi in Liguria, 2 decessi

(ANSA) - GENOVA, 20 AGO - Sono 31 i nuovi casi di covid segnalati nelle ultime 24 ore in Liguria, e tornano i decessi: 2 uomini, un 55 enne e un 89 enne, deceduti entrambi il 16 agosto all'ospedale San Paolo. E' quanto emerge nel bollettino quotidiano diffuso da Regione Liguria sulla base del flusso Alisa-ministero. I tamponi effettuati sono stati 2.361. Scendono di 2 i ricoverati, che sono ora 22, uno dei quali in terapia intensiva. I positivi in regione in questo momento sono 1.332.

Rispetto ai nuovi contagi: 4 sono in Asl 1 ( 3 contatti di casi confermati e 1 rientro viaggio estero), 3 in Asl 2 (2 contatti di casi confermati e 1 struttura sociosanitaria), 17 in Asl 3 (7 contatti di casi confermati, 1 struttura sociosanitaria, 6 segnalazioni dipartimento prevenzione, 3 rientro viaggio estero), e 7 in Asl 5 di cui 5 contatti di casi confermati e 2 segnalazioni dipartimento di prevenzione. (ANSA).