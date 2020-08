Confessa indagato per rogo chiesa Cairo

(ANSA) - GENOVA, 20 AGO - E' stato arrestato l'uomo di Cairo Montenotte (Savona), 44 anni, già denunciato per l'incendio di una chiesa a san Lorenzo di Cairo, è stato arrestato al termine dell'interrogatorio davanti al pm Chiara Venturi. L'uomo ha ammesso la responsabilità dell'incendio, anche se il racconto non ha trovato riscontro negli accertamenti tecnici esperiti dal N.O.R. - Aliquota Operativa dei Carabinieri di Cairo Montenotte e dal Comando Provinciale VV.FF. di Savona - Sezione Polizia Giudiziaria. Le parziali ammissioni dell'uomo e gli accertamenti tecnici degli investigatori hanno permesso al magistrato di confermare il dolo e di richiedere al gip Alessia Ceccardi una misura cautelare restrittiva. Valutate le prove di responsabilità acquisite e considerata la possibilità di reiterare un reato così grave, è stata emessa la custodia cautelare degli arresti domiciliari eseguita dai carabinieri di Cairo. (ANSA).