Coltiva 500 piante di marijuana in casa

(ANSA) - GENOVA, 19 AGO - I Carabinieri di Torriglia, in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Chiavari, hanno arrestato un uomo di 54 anni, disoccupato, perché coltivava in casa 500 piante di marijuana. Le piante erano custodite in diverse stanze della casa, appositamente dotata di un impianto di ventilazione e illuminazione artificiale alimentati da un impianto abusivo allacciato alla rete pubblica. Il blitz è stato portato a termine nel pomeriggio di ieri con l'irruzione presso l'abitazione, il sequestro delle piante e l'arresto del cinquantatreenne. Nel corso dell'operazione, i militari hanno anche rinvenuto un discreto quantitativo di sementi e hanno sequestrato lampade e ventilatori per un valore di oltre 20 mila euro. L'arrestato è stato tradotto nel carcere di Genova Marassi e dovrà rispondere di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica. (ANSA).