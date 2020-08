Piaggio Aerospace: accordo con Banca Ifis per 30 milioni

E' stato formalizzato un contratto tra Piaggio Aerospace e Banca Ifis per un finanziamento, sotto forma di anticipo contratti e operazioni di factoring, per un importo complessivo di 30 milioni di euro. Lo annuncia in una nota Piaggio Aerospace. "L'accordo, raggiunto al termine di un processo che ha inizialmente coinvolto altre istituzioni finanziarie pubbliche e private, permetterà ora a Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, le due società in amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace, di portare definitivamente a regime le attività produttive e di manutenzione". Lo ha detto il Commissario Straordinario Vincenzo Nicastro spiegando che con l'accordo si potranno richiamare "dunque progressivamente e secondo il piano concordato i lavoratori ancora in cassa integrazione. Potrà inoltre essere portato a compimento anche il processo di vendita", ha aggiunto.

