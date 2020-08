Nuovi orari per Monet al Ducale

Appuntamento fino al 23 agosto a Palazzo Ducale con 'Cinque minuti con Monet. A tu per tu con le Ninfee', una mostra che ha avuto grande successo e numeri importanti. Per questa ragione Palazzo Ducale, vista la richiesta, ha deciso di ampliare gli orari per visitarla. Da giovedì 20 a venerdì 21 agosto si inizia dalle 9 e si proseguirà fino alle 20 (ultimo ingresso alle ore 19.30), mentre sabato 22 agosto dalle ore 9 alle ore 22. Infine domenica 23 giorno di chiusura la mostra potrà essere visitata dalle ore 9 alle ore 20 (ultimo ingresso alle ore 19.30).