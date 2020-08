Coronavirus: in Asl 1 prima terapia con plasma 'ligure'

Un paziente di 68 anni, positivo al Covid19, ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale di Sanremo, è stato sottoposto alla cura con il plasma iperimmune fornito dalla Banca regionale del Sangue e prelevato in Asl 1. Si tratta della prima somministrazione ligure di plasma per la cura del Covid19 avvenuta internamente a livello regionale. La richiesta di plasma era stata presentata il 15 agosto scorso dal reparto di Malattie Infettive di Sanremo al Centro regionale del sangue del San Martino di Genova. La domanda aveva quindi ottenuto il parere favorevole del Comitato etico regionale. Un'azione sinergica e di collaborazione che ha permesso di procedere con l'infusione di tre unità plasma di sangue al paziente ricoverato affetto da insufficienza respiratoria. L'Asl 1 si era già attivata nei mesi scorsi per la somministrazione di plasma iperimmune ad uso compassionevole come terapia di supporto in altri due casi: il più recente a fine giugno per la cura di un paziente di 54 anni affetto da polmonite da Covid19, ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale di Sanremo. Il plasma somministrato, in entrambi i primi due pazienti, era stato fornito dal Centro trasfusionale di Pisa.