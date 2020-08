Incidenti stradali: 27enne genovese muore a Sydney

Una ragazza genovese di 27 anni, Paola Toscano, è morta in un incidente stradale avvenuto l'altra sera a Sydney. Lo riferisce il Secolo XIX. Si era trasferita in Australia quasi tre anni fa e faceva la cameriera. Le è stato fatale probabilmente un colpo di sonno mentre era al volante della sua automobile, una Volkswagen Golf: ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro un jersey di cemento nella zona di Pyrmont, all'altezza del ponte di Anzac. Un urto violento che non le ha lasciato scampo: la vettura era irriconoscibile. La ragazza è morta in ospedale dopo aver lottato per diverse ore.

La giovane era quasi arrivata a casa e non c'era praticamente traffico. Nel sinistro non sono stati coinvolti altri veicoli.

Il fidanzato, Andrea Giudici, con il quale la ragazza stava da poco più di due anni, si era rivolto alla polizia, preoccupato perché la compagna ritardava e non riusciva a contattarla. I genitori sono ora in attesa che le autorità di Sydney diano il nulla osta per far rientrare la salma a Genova. La ragazza era molto tifosa della Sampdoria, che seguiva anche dall'Australia, e i tifosi della Sud hanno voluto ricordarla stendendo uno striscione vicino allo stadio Ferraris. (ANSA).