Droga: tir con 76 Kg di marijuana nascosti, un arrestato

I finanzieri del comando provinciale di Genova hanno sequestrato un carico di 76 chili di marijuana su un tir proveniente dalla Spagna e fermato per un controllo lungo la AutoFiori nel savonese. Arrestato l'autista, un cittadino sloveno di 45 anni. Se venduta al dettaglio la sostanza stupefacente sequestrata avrebbe permesso alla criminalità organizzata di guadagnare quasi mezzo milione di euro.

I finanzieri del Gico hanno sottoposto ad un controllo un autoarticolato, con targa slovena, in sosta presso un'area di servizio del comune di Vezzi Portio (Savona), lungo l'autostrada A10, in direzione levante. Nell'ispezione sono state trovate, occultate in un vano di carico, 68 buste di plastica contenenti infiorescenze di marijuana, suddivise in 5 borsoni neri, per un peso complessivo di oltre 76 chilogrammi.

L'autista è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, e associato alla casa circondariale di Genova-Marassi, a disposizione dell'autorità giudiziaria savonese. Sono in corso ulteriori indagini di polizia giudiziaria per identificare i destinatari del carico di droga ed ulteriori responsabili coinvolti. (ANSA).